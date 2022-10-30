Российские военные отразили семь попыток прорыва ВСУ на Купянском направлении
- AFP
«На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск», — говорится в сообщении ведомства.
Попытки атаковать позиции были предприняты в районах населённых пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. В результате войска ВСУ были отброшены на исходные рубежи при поддержке артиллерии и авиации, противник понёс потери до 250 человек убитыми.
Ранее российские войска отбили атаки украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.
29 октября ВС России на Купянском направлении нанесли поражение усиленным ротам боевиков ВСУ.