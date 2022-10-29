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ВС России отбили атаки боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска отбили атаки украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.
ВС России отбили атаки боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
  • РИА Новости

«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами... В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в ходе боевых действий уничтожено более 60 украинских боевиков, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВС России на Купянском направлении нанесли поражение усиленным ротам боевиков ВСУ.

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