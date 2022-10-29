ВС России отбили атаки боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска отбили атаки украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.

«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами... В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в ходе боевых действий уничтожено более 60 украинских боевиков, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

Ранее сообщалось, что ВС России на Купянском направлении нанесли поражение усиленным ротам боевиков ВСУ.