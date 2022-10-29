ВС России на Купянском направлении нанесли поражение усиленным ротам боевиков ВСУ

В Минобороны России заявили, что на Купянском направлении российские войска нанесли поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников.

«На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что российские войска уничтожили более 70 украинских боевиков ВСУ и наёмников, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и десять автомобилей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери боевиков ВСУ в боях бывают в 7—10 раз выше российских.