Узнать больше

ВС России на Купянском направлении нанесли поражение усиленным ротам боевиков ВСУ

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что на Купянском направлении российские войска нанесли поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников.
ВС России на Купянском направлении нанесли поражение усиленным ротам боевиков ВСУ
  • РИА Новости

«На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что российские войска уничтожили более 70 украинских боевиков ВСУ и наёмников, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и десять автомобилей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери боевиков ВСУ в боях бывают в 7—10 раз выше российских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить