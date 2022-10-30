Российские войска вышли к окраинам Павловки в ДНР

Российские войска вышли к окраинам Павловки в Донецкой Народной Республике и продвинулись в ходе наступления на Южно-Донецком направлении в глубину обороны противника более чем на три километра, заявили в Минобороны России.

«Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли семь попыток атаковать позиции российских войск в Харьковской области.

Войска противника были отброшены на исходные рубежи при поддержке артиллерии и авиации, противник понёс потери до 250 человек убитыми.

Ранее ВС России отбили атаки украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.