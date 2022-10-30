МО России: в Николаевской области нанесён удар по центру подготовки ССО ВСУ
- РИА Новости
«В районе города Очакова Николаевской области нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения дронами-камикадзе «Ланцет» украинского ЗРК «Бук-М» и двух 155-мм гаубиц М777.
20 марта российские военные нанесли высокоточный удар по базе подготовки ССО ВСУ, где базировались иностранные наёмники.