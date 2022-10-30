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МО России: в Николаевской области нанесён удар по центру подготовки ССО ВСУ

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RT
Российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций армии Украины (ССО ВСУ) в районе города Очакова Николаевской области.
МО России: в Николаевской области нанесён удар по центру подготовки ССО ВСУ
  • РИА Новости

«В районе города Очакова Николаевской области нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения дронами-камикадзе «Ланцет» украинского ЗРК «Бук-М» и двух 155-мм гаубиц М777.

20 марта российские военные нанесли высокоточный удар по базе подготовки ССО ВСУ, где базировались иностранные наёмники.

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