Российские военные нанесли удар по базе иностранных наёмников в Житомирской области

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Российские военные нанесли высокоточный удар по базе подготовки Сил специальных операций (ССО) ВСУ, где базировались иностранные наёмники.
Российские военные нанесли удар по базе иностранных наёмников в Житомирской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооружённых сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наёмники, в районе населённого пункта Овруч Житомирской области», — следует из заявления Минобороны России.

По данным ведомства, ударом уничтожено более более 100 военных ССО и иностранных наёмников.

Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен в эфире телеканала BFMTV признал, что ряд французов отправились на Украину.

13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. По заявлению Минобороны, уничтожены до 180 иностранных наёмников.

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