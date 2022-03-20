Российские военные нанесли удар по базе иностранных наёмников в Житомирской области
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«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооружённых сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наёмники, в районе населённого пункта Овруч Житомирской области», — следует из заявления Минобороны России.
По данным ведомства, ударом уничтожено более более 100 военных ССО и иностранных наёмников.
Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен в эфире телеканала BFMTV признал, что ряд французов отправились на Украину.
13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. По заявлению Минобороны, уничтожены до 180 иностранных наёмников.