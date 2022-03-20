Российские военные нанесли удар по базе иностранных наёмников в Житомирской области

Российские военные нанесли высокоточный удар по базе подготовки Сил специальных операций (ССО) ВСУ, где базировались иностранные наёмники.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооружённых сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наёмники, в районе населённого пункта Овруч Житомирской области», — следует из заявления Минобороны России.

По данным ведомства, ударом уничтожено более более 100 военных ССО и иностранных наёмников.

Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен в эфире телеканала BFMTV признал, что ряд французов отправились на Украину.

13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. По заявлению Минобороны, уничтожены до 180 иностранных наёмников.