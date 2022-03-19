Посол Франции признал, что ряд французов отправились на Украину

Власти Франции знают, что некоторые граждане республики направились на Украине. Париж категорически не рекомендует делать это, сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в эфире телеканала BFMTV.

«У нас есть сведения, что некоторые французы въехали на территорию Украины. Вместе с тем мы не рекомендуем французским гражданам въезжать эту страну», — сказал Понсен, отвечая журналисту на вопрос, если ли информация об участии французов в боевых действия на Украине. Слова дипломата приводит ТАСС.

По оценкам посольства, Украину покинули около 1,4 тыс. французов.

13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. По заявлению Минобороны, уничтожены до 180 иностранных наёмников.

Как рассказали в ведомстве, там находились пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников, а также база хранения вооружения и военной техники, поступающей из зарубежных стран. ВС России продолжат уничтожать прибывших иностранных наёмников.