Посол Франции признал, что ряд французов отправились на Украину

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Власти Франции знают, что некоторые граждане республики направились на Украине. Париж категорически не рекомендует делать это, сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в эфире телеканала BFMTV.
Посол Франции признал, что ряд французов отправились на Украину
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«У нас есть сведения, что некоторые французы въехали на территорию Украины. Вместе с тем мы не рекомендуем французским гражданам въезжать эту страну», — сказал Понсен, отвечая журналисту на вопрос, если ли информация об участии французов в боевых действия на Украине. Слова дипломата приводит ТАСС.

По оценкам посольства, Украину покинули около 1,4 тыс. французов.

13 марта армия России нанесла удар высокоточным оружием по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском. По заявлению Минобороны, уничтожены до 180 иностранных наёмников.

Как рассказали в ведомстве, там находились пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников, а также база хранения вооружения и военной техники, поступающей из зарубежных стран. ВС России продолжат уничтожать прибывших иностранных наёмников.

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