В Минобороны России заявили об уничтожении до 180 иностранных наёмников на Украине

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Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском и уничтожили до 180 иностранных наёмников. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России заявили об уничтожении до 180 иностранных наёмников на Украине
  • РИА Новости

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по учебным центрам Вооружённых сил Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», — сказал он.

Конашенков добавил, что на этих объектах были размещены пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников, а также база хранения вооружения и военной техники, поступающей из зарубежных стран.

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранных вооружений», — добавил представитель Минобороны.

Он также заявил, что российские военные продолжат уничтожать прибывших на территорию Украины иностранных наёмников.

Ранее в российском Минобороны заявили, что в течение последних дней украинские националисты и прибывшие на Украину из США, Великобритании и Европы наёмники всё чаще нападают на российских медиков и медицинские специальные автомобили.

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