«Авиационная составляющая»: в Минобороны Белоруссии сообщили подробности о прибытии из РФ региональной группировки войск

В Белоруссию продолжают прибывать российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии, отметив, что 16 октября в страну начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. Ранее в Минске заявили, что группировка формируется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства и является исключительно оборонительным проектом.

В Минобороны Белоруссии заявили, что российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают прибывать на территорию республики.

«Сегодня в нашу страну из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск», — говорится в сообщении ведомства в воскресенье, 16 октября.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что общая численность группировки составит немногим меньше 9 тыс. человек.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек», — написал Ревенко в Twitter.

По его словам, более подробная информация об этих процессах будет озвучена на брифинге для военных атташе 17 октября.

Напомним, что днём ранее оборонное ведомство Белоруссии сообщило о прибытии на территорию республики первых эшелонов с российскими военными, входящими в состав региональной группировки войск. Как говорилось в заявлении министерства, россиян «радушно встретили с хлебом и солью».

Как отметили тогда в белорусском ведомстве, решение о создании региональной группировки войск принято исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Белоруссии.

Кроме того, решение «продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных районах», добавили в ведомстве.

Как пояснил замначальника Генштаба ВС Белоруссии по научной работе полковник Виктор Тумар, в Минске на протяжении нескольких лет наблюдали за наращиванием потенциала НАТО у границ республики.

Он добавил, что в Польше и странах Балтии совершенствуется военная инфраструктура, в том числе путём создания новых военных объектов в непосредственной близости от белорусских границ.

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«В приграничных с нами регионах формируются соединения, имеющие в своём составе современное наступательное вооружение. Данные факты свидетельствуют о нарастании угрозы в области военной безопасности Республике Беларусь и Союзному государству, что требует принятия немедленных мер», — цитирует Тумара пресс-служба Минобороны Белоруссии.

По его словам, для «обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира» было принято решение о формировании региональной группировки войск на белорусской территории. Её основу составят ВС Белоруссии по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования ВС РФ, добавил Тумар.

Тумар подчеркнул, что региональная группировка войск Союзного государства является исключительно оборонительным проектом.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договорённости с Россией о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства.

Предотвращение серии терактов в Белоруссии

Белорусское телевидение 16 октября сообщило о предотвращении серии терактов в республике. Как говорится в репортаже телеканала «Беларусь 1», в результате работы силовиков задержаны несколько человек, они получали задания о размещении бомб через чат-бот в Telegram-канале.

Согласно опубликованным данным, задержанные были завербованы представителями организации ВYPOL, признанной в Белоруссии террористической. Как заявил в эфире телеканала замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич, деятельность этой группы является проектом западных спецслужб.

«В последнее время, в том числе в связи со спецоперацией Российской Федерации на территории Украины, этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в республике», — пояснил он.

По словам Казакевича, участники незаконных воинских формирований, в том числе в рамках этого проекта, проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины.

Вместе с тем он отметил, что белорусские правоохранительные органы располагают данными о планах террористов и готовы реагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы.