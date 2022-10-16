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Эшелоны российских военных продолжают прибывать в Белоруссию

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Эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск продолжают прибывать в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.
Эшелоны российских военных продолжают прибывать в Белоруссию
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее стало известно, что в Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск.

10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.

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