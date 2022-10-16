Эшелоны российских военных продолжают прибывать в Белоруссию
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее стало известно, что в Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск.
10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.