Эшелоны российских военных продолжают прибывать в Белоруссию

Эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск продолжают прибывать в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.

РИА Новости

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«Эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в региональную группировку войск (сил), продолжают прибывать в Республику Беларусь», — говорится в заявлении в Telegram. Ранее стало известно, что в Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск. 10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и Белоруссии договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск.