В Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск

В Минобороны Белоруссии заявили, что в страну прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск.

«Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью... Решение о создании региональной группировки войск (сил. — RT) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Белоруссии», — отметили в ведомстве.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что руководство России и Белоруссии договорилось о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Белорусский лидер также поручил принять и разместить российских военных в республике.