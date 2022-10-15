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В Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск

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RT
В Минобороны Белоруссии заявили, что в страну прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск.
В Белоруссию прибыли первые российские военные из состава совместной группировки войск
  • РИА Новости

«Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью... Решение о создании региональной группировки войск (сил. — RT) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства на территории Белоруссии», — отметили в ведомстве.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что руководство России и Белоруссии договорилось о развёртывании совместной региональной группировки войск.

Белорусский лидер также поручил принять и разместить российских военных в республике.

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