В Белоруссии предотвратили серию терактов

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии предотвратили серию терактов на территории республики. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Отмечается, что задержаны несколько человек, они получали задания о размещении бомб через канал в Telegram.

«Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о наличии информации, что на территории страны готовится серия терактов в связи с созданием совместной с Россией вооружённой группировки войск.