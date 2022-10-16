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В Белоруссии предотвратили серию терактов

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии предотвратили серию терактов на территории республики. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».
В Белоруссии предотвратили серию терактов
  • РИА Новости

Отмечается, что задержаны несколько человек, они получали задания о размещении бомб через канал в Telegram.

«Задержанные дают признательные показания и готовы сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о наличии информации, что на территории страны готовится серия терактов в связи с созданием совместной с Россией вооружённой группировки войск.

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