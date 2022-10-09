«На этом направлении без изменений»: власти Херсонской области сообщили о «захлебнувшейся армаде» ВСУ

«Армада» ВСУ на Херсонском направлении «захлебнулась», заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Накануне Минобороны РФ отмечало, что российские ВС отразили все атаки боевиков в направлении ряда населённых пунктов Херсонской области. Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК, в ночь на 9 октября украинские военные нанесли удар американскими системами HIMARS по пункту временного размещения беженцев на окраине Старобельска, ракета была начинена поражающими элементами. По словам посла ЛНР Родиона Мирошника, жертв удалось избежать, поскольку люди были размещены в других местах. Помимо этого, подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ на окраине села Первомайского в 10 км от Донецка.

«Армада» ВСУ «захлебнулась» на Херсонском направлении, заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

«На Херсонском направлении, как всегда, без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он на видео.

Ранее Стремоусов сообщал, что ВСУ стянули большое количество техники НАТО на Херсонское направление.

Накануне Минобороны РФ констатировало, что все атаки украинских сил в направлении ряда населённых пунктов Херсонской области были отражены.

Обстрел Старобельска из HIMARS

В ночь на 9 октября украинские военные нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по пункту временного размещения беженцев на окраине Старобельска Луганской Народной Республики, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Как сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале, в ракете HIMARS была шрапнель.

«Цель выбрана абсолютно осознанно. Ракета заряжена поражающими элементами для убийства людей... Спасло то, что не ночевал там этой ночью никто. Людей встретили, оформили и развезли по другим местам размещения. А туда прилетело», — написал он.

Захват опорного пункта ВСУ под Донецком

Подразделения Народной милиции ДНР взяли под контроль украинский опорный пункт на окраине села Первомайского, расположенного в 10 км к северо-западу от Донецка, сообщает пресс-служба ведомства.

«Штурмовая группа 3-го стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили в общей сложности 253 снаряда по территории республики из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также миномётов калибра 120 мм. В результате обстрелов погибли три мирных жителя, ещё шестеро получили ранения.

Атакам украинских боевиков, в частности, подверглась донецкая школа №7, а также жилой дом напротив гостиницы «Донбасс Палас» в Ворошиловском районе Донецка.

США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией

Россия обладает достаточным количеством инструментов для реализации конкретных мер в ответ на возможные поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения, что станет красной линией для Москвы. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации», — сказал Полищук.

При этом, по его словам, Соединённые Штаты уже ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией.

«Вашингтон продолжает интенсивно накачивать киевский режим тяжёлым вооружением, поставляет ему разведывательные данные с многочисленных военных и коммерческих спутников, помогает вербовать иностранных наёмников, даёт ориентировки по ведению боевых действий. Всё это превращает его в участника конфликта», — подчеркнул директор второго департамента СНГ МИД.

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Также он обратил внимание, что Франция и Германия собираются нарастить оказание военно-технической помощи Киеву, а Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, привлекая к этому процессу инструкторов в том числе из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран: «Евросоюз собирается создать миссию по оказанию военной помощи Украине. Это приведёт к повышению степени его прямой вовлечённости в конфликт», — добавил дипломат.

Трамп выступил за мирные переговоры по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал добиться проведения переговоров между всеми сторонами конфликта на Украине. По его мнению, если не удастся добиться мира, то начнётся третья мировая война.

«Сейчас идёт конфликт между Россией и Украиной, из-за которого в перспективе могут погибнуть сотни тысяч человек. Мы должны требовать немедленных переговоров для мирного завершения конфликта на Украине, или же всё закончится третьей мировой войной, и от нашей планеты ничего не останется», — сказал он в ходе митинга в Неваде.

Также экс-глава Белого дома заявил, что действующий президент США Джо Байден небрежно рассуждает о ядерной войне, не осознавая, что она будет гораздо разрушительнее, чем все другие мировые конфликты.

При этом в интервью Newsweek Трамп отметил, что конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы он переизбрался на второй срок. По его словам, будучи главой президентской администрации США, он старался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».