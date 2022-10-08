Удар по пункту временной дислокации: в Минобороны РФ заявили об уничтожении более 160 наёмников в Запорожье

ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Запорожье, в результате чего уничтожены более 160 боевиков. Об этом заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим в ведомстве сообщили, что ВСУ несут потери в результате их безуспешных атак на ряде направлений. В частности, на Купянском направлении ВС РФ уничтожены более 100 украинских военных, на Южно-Донецком — более 90 военнослужащих ВСУ.

ВС РФ на Запорожском направлении уничтожили крупное скопление наёмников. Об этом во время брифинга о ходе спецоперации заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье. Уничтожены более 160 боевиков», — отметил он.

На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял безуспешные попытки наступления в направлении населённых пунктов Харьковской области. Российские военные отразили все атаки ВСУ, уничтожив более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля.

Как заявили в Минобороны РФ, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка (Харьковская область) ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.

Брифинг Минобороны РФ о ходе специальной военной операции

На Краснолиманском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов. Как подчеркнули в МО РФ, это произошло в ходе очередной безуспешной попытки форсировать реку Жеребец силами двух усиленных рот ВСУ.

В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации ряда формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений ВСУ, отметили в Минобороны. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Помимо прочего, противник предпринимал попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении силами трёх батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона Нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлении ряда населённых пунктов Херсонской области. Как подчеркнули в Минобороны РФ, все атаки украинских сил отражены.

По данным ведомства, в результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожены более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.

Тем временем оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 54 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 174 районах.

Наряду с этим уничтожены четыре склада боеприпасов на территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в городе Николаеве. В Харьковской области также уничтожен узел связи украинской группировки войск.

Кроме того, авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29 в Запорожской области. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 12 беспилотников, в том числе один Bayraktar TB2.

Помимо прочего, в воздухе сбит 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также баллистическая ракета «Точка-У».

Работа Росгвардии в Запорожской и Херсонской областях

В пресс-службе Росгвардии заявили о задержании сотрудниками ведомства пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. В результате адресной проверки выявлены четыре человека, подозреваемые в пособничестве украинским войскам.

«При проверке полученных сведений обнаружен схрон с 450 минами, изъято огнестрельное оружие и оборудование связи, позволяющее отслеживать и передавать данные об объектах гражданской инфраструктуры, о положении и составе подразделений, участвующих в специальной военной операции», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии добавили, что проверяют причастность этих лиц к обстрелам населённых пунктов в Херсонской и Запорожской областях.

Задержание диверсантов в ЛНР

В Луганской Народной Республике предотвращена серия диверсий на территории северных прифронтовых регионов, заявили в МГБ ЛНР.

В результате работы силовиков пресечена деятельность группы, которая планировала минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования.