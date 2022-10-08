В Минобороны России сообщили об отражении всех атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили все атаки украинских военных на Купянском направлении, потери ВСУ составили более 100 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что два батальона украинских войск предприняли попытки наступления в направлении населённых пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области.

«Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля», — заявили в российском Минобороны.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников в городе Запорожье посредством высокоточного удара.