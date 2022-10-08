В Минобороны России сообщили об отражении всех атак ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Отмечается, что два батальона украинских войск предприняли попытки наступления в направлении населённых пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области.
«Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля», — заявили в российском Минобороны.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников в городе Запорожье посредством высокоточного удара.