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ВС России в Запорожье уничтожили более 160 иностранных наёмников

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ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников посредством высокоточного удара, сообщает российское Минобороны.
ВС России в Запорожье уничтожили более 160 иностранных наёмников
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что были уничтожены более 160 боевиков.

Ранее в МО России сообщили, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожены более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.

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