ВС России в Запорожье уничтожили более 160 иностранных наёмников
- AP
- © Russian Defense Ministry Press Service
«На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что были уничтожены более 160 боевиков.
Ранее в МО России сообщили, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожены более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.