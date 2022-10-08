ВС России в Запорожье уничтожили более 160 иностранных наёмников

ВС России уничтожили более 160 иностранных наёмников посредством высокоточного удара, сообщает российское Минобороны.

«На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что были уничтожены более 160 боевиков.

Ранее в МО России сообщили, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожены более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.