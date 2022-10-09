ВСУ повредили пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине Старобельска
- РИА Новости
Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В результате обстрела повреждён пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в 01:35 была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли центр Донецка из артиллерии калибра 155 мм, удар пришёлся по Ворошиловскому району города.