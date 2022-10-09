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ВСУ повредили пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине Старобельска

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ВС Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине Старобельска.
ВСУ повредили пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине Старобельска
  • РИА Новости

Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела повреждён пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 01:35 была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли центр Донецка из артиллерии калибра 155 мм, удар пришёлся по Ворошиловскому району города.

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