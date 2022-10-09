ВСУ повредили пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине Старобельска

ВС Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине Старобельска.

Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела повреждён пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 01:35 была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли центр Донецка из артиллерии калибра 155 мм, удар пришёлся по Ворошиловскому району города.