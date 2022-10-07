Молдавский след африканского гашиша: кто контролирует один из крупнейших наркотрафиков на пути в Россию

В Молдавии за год на 15% выросло число преступлений по наркотическим статьям, выяснил RT, изучив статистику национального МВД. Увеличился и объём наркотрафика через границу Молдавии и Украины — в восемь раз по состоянию на июнь, сообщили местные власти. Такие криминальные тенденции не могут не вызывать беспокойства в Москве, ведь именно через Молдавию в Россию поступает значительный объём лёгких наркотиков. Журналисты RT задались вопросом, кто «принял в наследство» наркотическую империю бывшего председателя Демпартии страны Владимира Плахотнюка. Оказалось, что следы ведут к людям, близким к действующему президенту Молдавии Майе Санду. А при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что нынешнее окружение Санду не сильно отличается от прежнего окружения Плахотнюка.

За восемь месяцев 2022 года в Молдавии было совершено 637 преступлений, связанных с наркотиками, выяснил RT. Об этом свидетельствует официальная статистика молдавского Министерства внутренних дел. Это на 15% больше, чем годом ранее: тогда таких преступлений было зафиксировано 555.

Парой месяцев ранее, в июне, власти Молдавии обнародовали другие тревожные данные: наркотрафик на молдавско-украинской границе вырос в восемь раз.

«У нас увеличилось количество наркотиков, которые пытаются перевезти через границу Молдавии, на 700%, но мы справляемся, — сообщил телеканалу ТВР госсекретарь МВД Молдавии Сергей Диакону. — Это связано с тем, что Украина не может контролировать свою границу так, как это делалось до военных действий».

Вопросы контроля за оборотом наркотиков в Молдавии в последние десятилетия крайне важны для России. В среднем только российский наркоконтроль обнаруживает и уничтожает каждый год партии по 100—300 кг молдавского гашиша. В зависимости от года это от 10 до 20% всего ввозимого в Россию гашиша. А общий объём ввозимого из Молдовы, но не отслеженного силовиками наркотрафика, судя по публикациям СМИ, исчисляется тоннами ежегодно. Преимущественно ввозят лёгкие наркотики, хотя в 2016 году Европол фиксировал и пути поставок в Россию иранского героина, пролегающие через Молдавию.

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Гашиш Бормана «под плащом» Плахотнюка

Крупным поставщиком гашиша в Россию как минимум до 2019 года была преступная группировка Бормана. Её основатель, молдаванин Олег Прутяну по кличке Борман, в молодости занимался вымогательствами и хищениями в Португалии, Испании и Италии, пока его не посадили в 2004 году.

Освободившись через шесть лет, он с братом и другими уроженцами Молдавии и Испании основал наркокартель, воспользовавшись теми связями, которыми оброс в португальской колонии.

Наркотики Борману поставляли из Африки и Марокко. Дальше их по морю переправляли в Испанию, а оттуда автотранспортом распределяли по Европе двумя маршрутами: северным, через Прибалтику, и южным, через Молдову. Молдавское направление использовалось для поставок в Россию. Только за одну «ходку» бормановцы могли перевезти до 300 кг гашиша в грузовиках, специально оборудованных для маскировки наркотиков.

С 2012 по 2019 год МВД России активно работало по группировке Бормана, накрывая отдельные партии или исполнителей. В итоге, получив показания ранее задержанных участников схемы, российская сторона сумела найти организаторов и покрывающих их лиц во власти Молдавии и предъявить им обвинение, тем самым нанеся удар по всей группировке.

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26 июня 2019 года следственный департамент МВД РФ объявил, что российская полиция получила доказательства причастности главы Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка к поставке более 1 т гашиша в Россию и его связей с картелем Бормана.

RT неоднократно рассказывал об олигархе Плахотнюке, которого называли «хозяином Молдовы»: под его контролем и контролем близких ему людей долгое время находилась политическая система страны.

В России Плахотнюку предъявили обвинение по особо тяжкой статье — ст. 210 УК РФ — в организации преступного сообщества, а также нашли доказательства 28 эпизодов контрабанды и сбыта наркотиков.

По версии следователей, в 2012 году Борман с подельниками организовал встречу с Плахотнюком, на которой обсудил масштаб, маршруты и обеспечение «безопасности» поставок гашиша. Плахотнюк за долю обещал своё покровительство и заверил, что будет решать возникающие проблемы с молдавскими правоохранителями. Так он стал крышевать наркобизнес.

«В ходе расследования установлено, что бывший председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам».

Вскоре после выступления российского МВД Плахотнюк покинул пост лидера Демпартии Молдовы, а затем — и свою страну. По сообщениям российских и молдавских СМИ, он мог некоторое время скрываться в США. Сейчас о его точном местонахождении ничего не сообщается.

Старый бизнес на новый лад

Между тем наркобизнес, как следует из свежей статистики молдавских силовиков, продолжает наращивать объёмы. Из группировки Бормана, хотя формально и потерявшей верхушку, арестованы только три человека, остальные объявлены в розыск, но успешно скрываются от российских и молдавских силовиков.

Марокканский гашиш тоже никуда не делся — просто его трафик стали контролировать другие люди, предположительно, близкие к нынешнему президенту Молдовы Майе Санду. А при ближайшем рассмотрении оказалось, что нынешнее окружение Санду — это во многом прежнее окружение Плахотнюка.

Такие выводы RT сделал, изучив публикации молдавских СМИ, расследования местных оппозиционеров и поговорив с экспертами.

4 октября 2022 года оппозиционер Игорь Шор опубликовал расследование о главе Совета безопасности Молдавии Дорине Речане. RT уже писал об этом политике: Речан, прежде работавший главой МВД Молдавии, с февраля стал советником президента Майи Санду по оборонке. Местная пресса в 2013 году уличила его в нарушении антикоррупционного законодательства: Речан продолжал руководить бизнесом, занимая государственный пост.

В сентябре 2022-го в правительственных кругах Молдавии стали обсуждать кандидатуру Речана на пост премьер-министра страны. Речан достаточно близок с президентом, Майей Санду. По некоторым данным, именно Речан косвенно поспособствовал её карьере, предложив Филату кандидатуру Майи Санду на пост министра просвещения в 2012 году.

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А сейчас оппозиционер Шор опубликовал данные, которые свидетельствуют о наличии у Речана крупных незадекларированных доходов. Согласно скриншотам, опубликованным Шором, Речан владеет 21 банковским счётом в родной стране и за рубежом, в том числе в США, Великобритании, Австрии, Литве и Румынии. Известно, что только на двух счетах сумма его сбережений превышает $7 млн.

«Согласно банковским выпискам, $3,58 млн хранятся на счету в США и €3,7 млн — на счету в Великобритании», — пишет Шор у себя на сайте.

По словам оппозиционера, эти деньги Речан мог получить благодаря участию в наркобизнесе.

«Сегодня речь пойдёт о человеке, который во времена правления Филата был одним из главных контролёров всего наркотрафика, который ходил через Молдову», — говорит Шор о Речане на своём канале в YouТube.

Владимир Филат, о котором говорит Шор, — бывший премьер-министр Молдавии, в отношении него был выдвинут ряд обвинений в уголовных преступлениях. Именно Филат предложил кандидатуру Речана на пост главы МВД.

Сам Филат во многом обязан карьерой, положением в политике и личными успехами Плахотнюку. Об этом неоднократно писали местные СМИ, а в 2020 году адвокат Филата Игорь Попа публично заявил, что Филат с Плахотнюком — «одно целое».

«Он (Филат. — RT) говорил мне, что Плахотнюк обещал вытащить его из тюрьмы. Филат и Плахотнюк — одно целое, — заявил Попа в эфире молдавского Jurnal TV. — Эти двое… сотрудничают до сих пор и разговаривают по телефону».

Из рассказа адвоката и публикаций молдавских СМИ, а также — косвенно — заявлений самого Филата следует, что последний и шагу не мог ступить в политике без согласования с Плахотнюком. Поэтому трудно представить, что Речана на пост министра внутренних дел Филат ставил без согласования с Плахотнюком.

«Если Плахотнюк обладал таким влиянием, нельзя исключать, что без его согласования в тот период не проходила ни одна значимая кандидатура на ключевые правительственные посты», — отмечает политолог Александр Дудчак в разговоре с RT.

Дополнительным доказательством тому, что Речан продолжает линию Плахотнюка, служат аппаратные изменения. В 2021 году бывший депутат от «Платформы DA» Александр Слусарь написал у себя в Facebook*, что Речан окружил себя бывшими людьми Плахотнюка и продвигает их на значимые посты.

«В результате продвигаются люди Плахотнюка, организовывавшие преследование оппозиции, журналистов и гражданского общества», — писал Слусарь.

Поэтому может оказаться так, что Речан, ставший правой рукой Майи Санду в силовом блоке, заработал свои миллионы на наркобизнесе, налаженном и переданном ему в управление Владимиром Плахотнюком.

Об этом говорит, в частности, молдавский оппозиционер, бывший сторонник партии «Достоинство и правда» Валерий Кирка.

«Плахотнюк связан с наркотиками и в России, и в Европе. Люди, которые были рядом с ним, связаны с наркотическими веществами, проходившими через порт, — рассказывает RT Кирка. — Уверен, что и сейчас он сохранил контроль над этим бизнесом, а те люди, которые остаются в окружении Санду, продолжают этот бизнес».

Экономист, политолог Александр Дудчак отмечает, что незаконные дела Плахотнюка могут продолжать те люди, которые сейчас находятся на верхушке молдавской власти. Потворствуют им в этом Соединённые Штаты, уверен Дудчак, которые заинтересованы в продолжении поставок наркотиков в РФ. Обладая достаточными инструментами, чтобы пресечь или уничтожить наркотрафик, Штаты, наоборот, поощряют его увеличение и направление в сторону РФ.

«После прихода американцев в Афганистан производство наркотиков там выросло в 40 раз. В России от афганских наркотиков в тот период погибали до 30 тыс. человек в год. Точно так же они сейчас идут со стороны границы с Молдавией, — говорит Дудчак. — Поэтому государственное покровительство наркотиков — вполне вероятная история, учитывая что Молдавия, как подконтрольное Западу государство, может исполнять такую миссию, как поставка наркотиков в Россию».