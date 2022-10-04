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Санду в разговоре с пранкерами заявила, что готова на время сдать Украине земли Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду заявила пранкерам Вовану и Лексусу о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет.
Санду в разговоре с пранкерами заявила, что готова на время сдать Украине земли Молдавии
  • AP

Санду считала, что разговаривает с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.

Запись пранка опубликована в Telegram-канале блогеров Вована и Лексуса.

«Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы ещё пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», — сказала она.

Санду тем не менее продолжила, что после того, как технические специалисты приехали и осмотрели территорию, дальнейшего ответа власти Молдавии не получили.

Ранее молдавский президент в разговоре с российскими пранкерами допустила возможность мобилизации в Молдавии

По её словам, если российские войска подойдут близко к Одессе, то Молдавия должна быть готова принять беженцев с Украины. Также она заявила, что в стране небольшая армия, но если это произойдёт, то в Молдавии, «конечно, проведут мобилизацию».

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