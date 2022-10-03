военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Санду в разговоре с пранкерами допустила возможность мобилизации в Молдавии

Короткая ссылка
Молдавский президент Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами допустила возможность мобилизации в Молдавии.
Санду в разговоре с пранкерами допустила возможность мобилизации в Молдавии
  • Gettyimages.ru

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Санду от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля и спросили её, не считает ли она, что в Молдавии пора провести мобилизацию.

«Конечно, мы должны быть к этому готовы», — сказала она.

По её словам, если российские войска подойдут близко к Одессе, то Молдавия должна быть готова принять беженцев с Украины. Также она заявила, что в стране небольшая армия, но если это произойдёт, то в Молдавии, «конечно, проведут мобилизацию».

Ранее Санду оговорилась и обвинила Украину «в начале войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить