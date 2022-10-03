Санду в разговоре с пранкерами допустила возможность мобилизации в Молдавии

Молдавский президент Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами допустила возможность мобилизации в Молдавии.

Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Санду от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля и спросили её, не считает ли она, что в Молдавии пора провести мобилизацию.

«Конечно, мы должны быть к этому готовы», — сказала она.

По её словам, если российские войска подойдут близко к Одессе, то Молдавия должна быть готова принять беженцев с Украины. Также она заявила, что в стране небольшая армия, но если это произойдёт, то в Молдавии, «конечно, проведут мобилизацию».

Ранее Санду оговорилась и обвинила Украину «в начале войны».