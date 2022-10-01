Майя Санду оговорилась и обвинила Украину «в начале войны»
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«Начатая Украиной война...Простите, начатая Россией против Украины война подмяла международный порядок и имеет серьёзные последствия для всей Европы», — пишет Sputnik Молдавия, обративший внимание на казус.
Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон во время выступления в парламенте оговорился, поблагодарив президента России Владимира Путина за «вдохновляющее руководство».
В начале августа нынешний британский премьер Лиз Трасс также во время выступления оговорилась, заявив, что готова «вступиться» за президента России.