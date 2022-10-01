Майя Санду оговорилась и обвинила Украину «в начале войны»

Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода после встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом заявила о «начатой Украиной войне». После этого она исправилась и обвинила Россию в начале боевых действий.

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