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Майя Санду оговорилась и обвинила Украину «в начале войны»

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Президент Молдавии Майя Санду во время пресс-подхода после встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом заявила о «начатой Украиной войне». После этого она исправилась и обвинила Россию в начале боевых действий.
Майя Санду оговорилась и обвинила Украину «в начале войны»
  • Gettyimages.ru

«Начатая Украиной война...Простите, начатая Россией против Украины война подмяла международный порядок и имеет серьёзные последствия для всей Европы», — пишет Sputnik Молдавия, обративший внимание на казус.

Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон во время выступления в парламенте оговорился, поблагодарив президента России Владимира Путина за «вдохновляющее руководство».

В начале августа нынешний британский премьер Лиз Трасс также во время выступления оговорилась, заявив, что готова «вступиться» за президента России.

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