Express: Лиз Трасс сделала оговорку о готовности «вступиться за Путина»

Глава МИД Британии Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, во время выступления оговорилась, заявив, что готова «вступиться» за президента России Владимира Путина, пишет газета Express.

«Я также продолжу вступаться за Владимира Путина!» — приводит издание её слова.

Сразу после этого министр исправилась, сказав, что будет «бороться против Владимира Путина».

Министр иностранных дел Великобритании также во время выступления на телевидении заявила о готовности встретиться с президентом России и «вызвать его на разговор» на саммите G20, если её изберут премьер-министром.

Представитель МИД России Мария Захарова после этого отреагировала на слова Трасс фразой: «Осаждалка с вызывалкой не выросли».