Express: Лиз Трасс сделала оговорку о готовности «вступиться за Путина»
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«Я также продолжу вступаться за Владимира Путина!» — приводит издание её слова.
Сразу после этого министр исправилась, сказав, что будет «бороться против Владимира Путина».
Министр иностранных дел Великобритании также во время выступления на телевидении заявила о готовности встретиться с президентом России и «вызвать его на разговор» на саммите G20, если её изберут премьер-министром.
Представитель МИД России Мария Захарова после этого отреагировала на слова Трасс фразой: «Осаждалка с вызывалкой не выросли».