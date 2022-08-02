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Express: Лиз Трасс сделала оговорку о готовности «вступиться за Путина»

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Глава МИД Британии Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, во время выступления оговорилась, заявив, что готова «вступиться» за президента России Владимира Путина, пишет газета Express.
Express: Лиз Трасс сделала оговорку о готовности «вступиться за Путина»
  • Gettyimages.ru
  • © Finnbarr Webster

«Я также продолжу вступаться за Владимира Путина!» — приводит издание её слова.

Сразу после этого министр исправилась, сказав, что будет «бороться против Владимира Путина».

Министр иностранных дел Великобритании также во время выступления на телевидении заявила о готовности встретиться с президентом России и «вызвать его на разговор» на саммите G20, если её изберут премьер-министром.

Представитель МИД России Мария Захарова после этого отреагировала на слова Трасс фразой: «Осаждалка с вызывалкой не выросли».

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