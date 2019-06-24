Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии

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Бизнесмен Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ).
Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Facebook.

«Проевропейские партии в парламенте говорят, что отказались от диалога с ДПМ, так как имеют проблемы со мной. Хочу, чтобы было ясно, что теперь Демократическая партия не контролируется одним человеком, не контролируется мной. Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии», — указал он.

Плахотнюк добавил, что он также предложил коллегам по партии как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство.

Ранее СМИ сообщили, что политики и бизнесмены, которые связаны с Демократической партией Молдавии, покидают страну. Позднее стало известно, что Плахотнюк также уехал из страны на несколько дней.

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