СМИ: Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Сербские СМИ сообщили, что политики и бизнесмены, которые связаны с Демократической партией Молдавии покидают страну.

Как сообщает Интерфакс, за несколько часов из Кишинева вылетело три частных самолета.

Отмечается, что, по данным flightradar24, самолёт Bombardier CRJ-200LR вылетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, ещё один самолёт в Лондоне.

Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Филипа уходит в отставку.

Позднее лидер Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Также Додон в интервью газете «Известия» сообщил, что власти Молдавии изучают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.