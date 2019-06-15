СМИ: Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Как сообщает Интерфакс, за несколько часов из Кишинева вылетело три частных самолета.
Отмечается, что, по данным flightradar24, самолёт Bombardier CRJ-200LR вылетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, ещё один самолёт в Лондоне.
Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Филипа уходит в отставку.
Позднее лидер Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Также Додон в интервью газете «Известия» сообщил, что власти Молдавии изучают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.