Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом он заявил на брифинге.

«Я обращаюсь к членам Конституционного суда с просьбой пересмотреть принятые ими решения, иначе я буду настаивать на срочной замене состава КС», — приводит его слова РИА Новости.

Также Додон призвал уйти в отставку генпрокурора Молдавии и главу Национального антикоррупционного центра.

Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь объявил, что уволенное Додоном правительство Филипа уходит в отставку.

Также Додон в интервью газете «Известия» сообщил, что власти Молдавии изучают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.