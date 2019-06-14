Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента

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Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом он заявил на брифинге.
Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента
  • РИА Новости

«Я обращаюсь к членам Конституционного суда с просьбой пересмотреть принятые ими решения, иначе я буду настаивать на срочной замене состава КС», — приводит его слова РИА Новости.

Также Додон призвал уйти в отставку генпрокурора Молдавии и главу Национального антикоррупционного центра.

Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь объявил, что уволенное Додоном правительство Филипа уходит в отставку.

Также Додон в интервью газете «Известия» сообщил, что власти Молдавии изучают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.

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