Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента
- РИА Новости
«Я обращаюсь к членам Конституционного суда с просьбой пересмотреть принятые ими решения, иначе я буду настаивать на срочной замене состава КС», — приводит его слова РИА Новости.
Также Додон призвал уйти в отставку генпрокурора Молдавии и главу Национального антикоррупционного центра.
Ранее вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь объявил, что уволенное Додоном правительство Филипа уходит в отставку.
Также Додон в интервью газете «Известия» сообщил, что власти Молдавии изучают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.