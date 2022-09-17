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Экс-премьер Кику: Молдавия не делает ничего, чтобы «Газпром» продолжал поставки газа

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Молдавская сторона, вероятно, намерена разорвать контракт с «Газпромом», поскольку не выполняет обязательства. Такое мнение выразил экс-премьер страны Ион Кику.

«Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведёт к тому, чтобы разорвать этот контракт. Понятно, что открыто мы не можем взять на себя это, но как-то довести до того, чтобы «Газпром» больше не поставлял газ», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Primul in Moldova.

Кику подчеркнул, что молдавские власти не предпринимают никаких шагов, чтобы «Газпром» продолжал поставлять голубое топливо в республику.

По словам экс-премьера, Молдавия не выполняет даже те пункты договора, которые сама в него включила.

Ранее перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве прошёл антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг на фоне маленьких зарплат и пенсий.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что республика столкнётся с тяжелейшей зимой и «астрономическими» ценами на энергоресурсы.

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