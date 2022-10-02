Более 200 убитыми и 320 ранеными: Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении превысили 200 человек, ещё 320 получили ранения в результате ударов ВКС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ за сутки потери противника составили более 200 военнослужащих убитыми и 320 ранеными, уничтожено десять танков и 25 боевых машин пехоты», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Накануне в оборонном ведомстве рассказали об отводе союзных войск «на более выгодные рубежи» из населённого пункта Красный Лиман в связи с угрозой окружения украинскими вооружёнными формированиями.Также на russian.rt.com «На более выгодные рубежи»: МО РФ сообщило об отводе союзных сил из Красного Лимана из-за угрозы окружения
При этом на Купянском направлении были уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники в результате ракетных ударов по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области.
Наряду с этим киевский режим предпринял попытку одновременного наступления на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Отмечается, что наиболее активные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Ещё две усиленные батальонно-тактические группы ВСУ наступали на позиции ВС РФ в населённых пунктах Брускинское и Костромка.
«В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожены 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.
По его данным, в общей сложности за прошедшие сутки подразделения российских войск уничтожили на Николаево-Криворожском направлении 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.
Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и пункт временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Херсонской области, пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка Нацгвардии Украины в Запорожье. Также были уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Николаевской и Запорожской областях, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300» в Херсонской области.
При этом средствами противовоздушной обороны за минувшие 24 часа были сбиты восемь украинских беспилотников, 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и одна баллистическая ракета «Точка-У».
Также Конашенков сообщил, что в результате высокоточного ракетного удара ВКС России, нанесённого 29 сентября по зданию управления СБУ в Днепропетровске, уничтожены более 35 сотрудников ведомства, в том числе иностранные советники, ещё около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести. По его словам, это следует из уточнённых данных.
ПЗРК «Игла» и «Верба» против авиации ВСУ
Переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Верба» сбили около трети уничтоженной пилотируемой авиации Вооружённых сил Украины. Об этом 30 сентября рассказал главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда». В свою очередь, системы С-300В (В4), ЗРК «Бук-МЗ (М2)» и «Тор-М2» (М2У, М2ДТ) продемонстрировали свою эффективность в борьбе с беспилотниками и реактивными системами залпового огня противника.
«Результаты применения средств войсковой ПВО подтверждают, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе операции лежит на ЗРК средней и малой дальности», — пояснил Салюков.
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