Авиация ВКС России нанесла удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, потери противника составили более 200 военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными», — говорится в сообщении.

Кроме того, было уничтожено десять танков и 25 боевых машин пехоты.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.

До этого сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем российских сил.