МО России: на Купянском направлении ударами ракет уничтожено более 100 бойцов ВСУ
- РИА Новости
«На Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих», — говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается об уничтожении 12 единиц военной техники.
Ранее российская армия нанесла ракетный удар по временному пункту дислокации подразделения бригады ВСУ в Купянске.