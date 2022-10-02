МО России: на Купянском направлении ударами ракет уничтожено более 100 бойцов ВСУ

Российские военные на Купянском направлении уничтожили более 100 украинских военных, сообщает Минобороны России.

«На Купянском направлении в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении 12 единиц военной техники.

Ранее российская армия нанесла ракетный удар по временному пункту дислокации подразделения бригады ВСУ в Купянске.