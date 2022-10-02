Минобороны: ударом ВКС России в Днепропетровске были уничтожены более 35 сотрудников СБУ

В результате удара ВКС России по зданию управления СБУ в Днепропетровске были уничтожены более 35 сотрудников службы.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё около 40 сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли в Днепропетровске удар по цехам сборки оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» для украинских военных.