военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стремоусов заявил, что попытки наступления ВСУ на Херсонскую область успешно подавляются

Короткая ссылка
Новые попытки украинских военнослужащих наступать на Херсонскую область подавляются, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил, что попытки наступления ВСУ на Херсонскую область успешно подавляются
  • РИА Новости

«Новые попытки украинских войск наступать на Херсонскую область подавляются. Никакого реального наступления нет и быть не может на территорию Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов назвал попытки наступления украинских военных «бесполезными».

Ранее стало известно, что авиация ВКС России нанесла удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, потери противника составили более 200 военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить