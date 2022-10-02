Стремоусов заявил, что попытки наступления ВСУ на Херсонскую область успешно подавляются

Новые попытки украинских военнослужащих наступать на Херсонскую область подавляются, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Новые попытки украинских войск наступать на Херсонскую область подавляются. Никакого реального наступления нет и быть не может на территорию Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов назвал попытки наступления украинских военных «бесполезными».

Ранее стало известно, что авиация ВКС России нанесла удары по украинским подразделениям на Краснолиманском направлении, потери противника составили более 200 военнослужащих.