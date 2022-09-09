«Ни о каком прорыве и близко нет речи»: постпред РФ при ООН опроверг успехи ВСУ в рамках контрнаступления

Тиражируемые украинскими и западными СМИ сообщения о переходе ВСУ в контрнаступление были необходимы для создания медийного фона под встречу группы стран — доноров военной помощи Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, расчёт режима Зеленского и его западных хозяев был именно на получение новых поставок вооружения, которое лишь отдаляет перспективы установления мира на Украине. К тому же дипломат подчеркнул, что ни о каком прорыве украинских сил в ходе контрнаступления речи нет. Ранее в Минобороны РФ отмечали, что украинские военные несут большие потери на Николаево-Криворожском направлении.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности Всемирной организации подвёл итоги «контрнаступления» украинских ВС, организованного по приказу Владимира Зеленского и его «западных хозяев», подчеркнув, что ни о каком прорыве обороны союзных сил речь не идёт.

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель и отступать которым не давали заградотряды. Взято несколько периферийных деревень, ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи», — сказал Небензя.

По его словам, реальную обстановку «прекрасно понимают военные эксперты».

«Но западные СМИ уже раструбили, что Украина перешла в контрнаступление, поддержать которое необходимо новым западным оружием. Таким образом был создан необходимый медийный фон под встречу в Рамштайне. Ровно этого господин Зеленский и его западные хозяева и добивались. А это значит, что есть все шансы на то, что масло в огонь украинского конфликта в виде новых поставок западного оружия будет по-прежнему подливаться», — добавил дипломат.

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Небензя также подчеркнул, что новое западное оружие на Украине лишь затянет агонию режима Зеленского и отдалит перспективы установления мира в стране, «за что ратует абсолютное большинство членов ООН, за исключением западного лагеря».

«У наших бывших западных партнёров выбор есть — продолжать поставлять оружие в зону конфликта вопреки всем международным нормам и собственным декларируемым принципам, подбодряя украинцев нереалистичными призывами победить Россию на поле боя, или же заставить режим Зеленского сесть за стол переговоров и попытаться устранить причины, побудившие нас начать СВО», — констатировал российский постпред.

Ситуация на освобождённых территориях

Распиаренное украинскими СМИ контрнаступление ВСУ на практике оказалось утопией и самоубийством. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, с 29 августа украинская армия в рамках наступления потеряла свыше 3 тыс. человек.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — сказал Стремоусов.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные несут большие потери на Николаево-Криворожском направлении. Отмечалось, что только за сутки ВСУ на этом направлении потеряли два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 190 военнослужащих.

Также стало известно, что в подконтрольную России часть Харьковской области входят резервные соединения вооружённых сил. При этом семьям с детьми было рекомендовано покинуть опасные районы, где активизировались боевые действия. В частности, было объявлено об эвакуации женщин и детей из Купянска, а также населённых пунктов Купянского и Изюмского районов региона в связи с постоянными обстрелами территорий со стороны киевского режима.

Сводка ДНР

За минувшие сутки украинские вооружённые формирования 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности было применено 194 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ задействовали РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм для ведения огня по десяти районам населённых пунктов ДНР.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц в Кировском, Киевском, Калининском районах Донецка, Минеральном и освобождённых ранее Никольском, Волновахе, и Мариуполе», — говорится в сообщении.

Было повреждено 21 домостроение в Кировском, Петровском, Куйбышевском, Киевском, Калининском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры.