Подразделения ВСУ за минувшие сутки не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в связи с большими потерями, сообщили в Минобороны РФ. При этом украинская армия на данном направлении за прошедшие 24 часа потеряла свыше 190 военных, два танка, шесть БМП и пять других бронемашин, а также семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами. Также в результате высокоточных ударов был уничтожен склад боеприпасов, сбит самолёт Су-25 ВСУ и поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника ещё трёх бригад ВСУ.

Украинские военные в связи с большими потерями не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

При этом в результате высокоточных ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии на данном направлении уничтожен склад боеприпасов, сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины, поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ.

В общей сложности украинская армия за минувшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряла два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 190 военнослужащих.

«В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских вооружённых сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы», — добавил представитель оборонного ведомства.

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Вместе с тем высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й аэромобильной бригады в ДНР были уничтожены до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, в ходе ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также поражены пять пунктов управления ВСУ и 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.

В свою очередь, средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, одну баллистическую ракету «Точка-У», а также перехватили 19 снарядов РСЗО, 16 из них — HIMARS.

Атака ВСУ на Энергодар

Днём 8 сентября корреспондент RT Алексей Репин сообщил, что беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал администрацию Энергодара. Дрон упал на крышу здания. Пожар, начавшийся в результате удара, был оперативно потушен.

По предварительным данным, никто не пострадал.

5 сентября RT со ссылкой на администрацию Энергодара сообщал, что два украинских дрона-камикадзе со взрывным устройством атаковали жилой дом, в котором находится штаб организации «Мы вместе с Россией», куда местные жители обращаются за гуманитарной помощью. В этом районе нет военной техники, военнослужащих и военной инфраструктуры.

Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое ВСУ из США

Сотрудники Росгвардии во время разведки в одном из населённых пунктов Луганской Народной Республики обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании SpaceX, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США, сообщает пресс-служба ведомства.

«Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе», — говорится в сообщении.

Также в этом населённом пункте обнаружено два схрона с украинским оружием. Изъяты три гранатомёта, в том числе два РПГ иностранного производства, и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.

Вдобавок были задержаны трое пособников ВСУ, в том числе член запрещённой организации «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).