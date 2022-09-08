«Из-за больших потерь»: в Минобороны РФ заявили, что ВСУ не проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении
- РИА Новости
Украинские военные в связи с большими потерями не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
При этом в результате высокоточных ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии на данном направлении уничтожен склад боеприпасов, сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины, поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ.
В общей сложности украинская армия за минувшие сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряла два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 190 военнослужащих.
«В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских вооружённых сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы», — добавил представитель оборонного ведомства.
- © Министерство обороны РФ
Вместе с тем высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й аэромобильной бригады в ДНР были уничтожены до 120 украинских военнослужащих, 15 единиц бронированной и автомобильной техники.
Кроме того, в ходе ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также поражены пять пунктов управления ВСУ и 51 артиллерийское подразделение, живая сила и военная техника ВСУ в 167 районах.
В свою очередь, средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, одну баллистическую ракету «Точка-У», а также перехватили 19 снарядов РСЗО, 16 из них — HIMARS.
Атака ВСУ на Энергодар
Днём 8 сентября корреспондент RT Алексей Репин сообщил, что беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал администрацию Энергодара. Дрон упал на крышу здания. Пожар, начавшийся в результате удара, был оперативно потушен.
По предварительным данным, никто не пострадал.
5 сентября RT со ссылкой на администрацию Энергодара сообщал, что два украинских дрона-камикадзе со взрывным устройством атаковали жилой дом, в котором находится штаб организации «Мы вместе с Россией», куда местные жители обращаются за гуманитарной помощью. В этом районе нет военной техники, военнослужащих и военной инфраструктуры.
Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое ВСУ из США
Сотрудники Росгвардии во время разведки в одном из населённых пунктов Луганской Народной Республики обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании SpaceX, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США, сообщает пресс-служба ведомства.
«Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе», — говорится в сообщении.
Также в этом населённом пункте обнаружено два схрона с украинским оружием. Изъяты три гранатомёта, в том числе два РПГ иностранного производства, и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.
Вдобавок были задержаны трое пособников ВСУ, в том числе член запрещённой организации «Правый сектор»*.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
- СК России запустил горячую линию для беженцев из Донбасса и с Украины
- Росгвардия в ЛНР изъяла оборудование Space X, поставляемое украинским военным из США
- Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал администрацию Энергодара
- МО: ВСУ из-за потерь вновь не проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении