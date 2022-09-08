МО: ВСУ из-за потерь вновь не проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении

Из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.

Об этом заявило Министерство обороны России.

«На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось», — говорится в сообщении.

7 сентября Министерство обороны России сообщило, что из-за больших потерь в живой силе и технике ВСУ не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что цель «контрнаступления» Украины — создать иллюзию способности Киева противостоять российской армии.