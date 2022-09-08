СК России запустил горячую линию для беженцев с Донбасса и из Украины

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Следственный комитет России организовал круглосуточную горячую линию для беженцев с Донбасса и из Украины. Сотрудники ведомства принимают звонки, оперативно консультируют, дают соответствующие разъяснения всем обратившимся, при необходимости приглашают на личный приём.
«Беженцев волнуют вопросы социального и бытового характера. Многие просят разыскать их родственников, оставшихся в зоне проведения СВО», — рассказали в ведомстве.
Так, одной из обратившихся женщине с Донбасса помогли без полиса внести ребёнка в базу на получение препаратов. Сейчас он полностью обеспечен инсулином и другими расходными материалами.
Телефон круглосуточной горячей линии СК России для беженцев с Донбасса и Украины: 8-800-100-12-60 (#6).