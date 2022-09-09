Стремоусов рассказал о взятии в плен украинских военных в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российским войскам удалось взять в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на регион.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов отдельно отметил, что распиаренное украинскими журналистами наступление ВСУ в реальности оказалось самоубийством.

Ранее газета The Washington Post писала, что украинские военные, получившие ранения при попытке контрнаступления в Херсонской области, рассказали о тяжёлых потерях ВСУ.