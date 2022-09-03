«Несколько десятков катеров с боевиками»: в Запорожской области заявили о попытке высадки украинского десанта

Власти Запорожской области заявили, что украинские военные предприняли неудачную попытку высадки десанта. По данным администрации региона, Киев направил несколько катеров с боевиками для «имитации бурной деятельности» перед заседанием группы западных стран по оказанию военной помощи Киеву. Между тем в Донецкой Народной Республике заявили о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ. За прошлые сутки противник открывал огонь по территории ДНР более 50 раз.

Власти Запорожской области заявили о неудавшейся попытке высадки украинского десанта в регионе. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, Киев намеревался высадить десантников в трёх направлениях в освобождённой части области.

«Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трём направлениям — Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов отметил, что для пресечения попытки высадки десанта задействовали авиацию. По его словам, более подробную информацию об инциденте позднее представит Минобороны России.

Вместе с тем представитель администрации Запорожской области полагает, что действия украинской стороны похожи на «имитацию бурной деятельности» перед заседанием группы западных стран по оказанию военной помощи Киеву.

«Всё это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», — заявил представитель администрации Запорожской области.

Рогов также высказался о продолжении обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинской стороной. По его словам, речь идёт о спланированной провокации с целью запугать миссию МАГАТЭ, помешав экспертам изучить обстановку на станции.

«Обстрелы атомной станции — это спланированная провокация Киева, чтобы затем обвинить во всём Россию и заявить о её неспособности обеспечить безопасность на объекте», — полагает Рогов.

Отметим, что ранее Киев предпринял попытку высадки десанта в районе ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом ВСУ.

Между тем оборонное ведомство также опубликовало видеоролик, в котором зафиксирована работа подразделений ВДВ, отразивших нападение украинских военных в ходе специальной военной операции. Как заявил российский военнослужащий на опубликованной записи, украинские военные продержались около полутора-двух часов.

«Услышали звук техники, подняли «птичку». Наша артиллерия работала так, что не было шансов у них. Танки работали, «тридцатка» работала, АГС. Их накрыли по полной. Полтора-два часа они продержались — всё», — заявил военнослужащий с позывным Тихий.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) утром 3 сентября сообщила, что за прошедшие сутки в результате действий военных ЛНР противник потерял до 30 человек личного состава, один танк, два бронетранспортёра и три артиллерийские установки.

Между тем в ЛНР уточнили информацию о произошедшем ранее обстреле города Кременная из поставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS. Согласно имеющимся данным, разрушено два жилых дома, ещё пять повреждено. Ущерб также нанесён зданию МЧС ЛНР.

При этом представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что за предшествующие сутки новых обстрелов территории республики не отмечено.

«За истекшие сутки, 2 сентября 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населённым пунктам не зафиксировано», — написал он в своём Telegram.

В то же время под огнём украинских войск оказались населённые пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за сутки территорию республики обстреляли 52 раза, выпущено 293 единицы различных боеприпасов.

«На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 152 мм. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм, танк», — говорится в сообщении.

Под огнём оказались такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая и Еленовка. За сутки в результате обстрелов погибли шесть человек, в том числе подросток 2008 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 17 мирных жителей.

Отметим, что утром 3 сентября обстрелы ДНР продолжились. Представительство республики в СЦКК после 06:00 опубликовало как минимум пять сообщений о новых фактах ведения огня по ДНР.