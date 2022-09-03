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Минобороны России опубликовало кадры остановки нападения украинских военных

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Минобороны России опубликовало видеоролик, в котором зафиксирована работа подразделений ВДВ, отразивших нападение украинских военных в ходе специальной военной операции.

На кадрах, которые опубликовало РИА Новости, продемонстрирована работы российских десантников, которые уничтожили группу украинской пехоты, опираясь на данные с беспилотника.

«Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатомёты», — рассказал десантник с позывным Тихий.

Он также рассказал, что во время эвакуации раненых украинских военных российские десантники не открывали по ним огонь.

Ранее Минобороны России сообщило, что завершается уничтожение украинской диверсионной группы, которая готовила провокацию с целью срыва приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

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