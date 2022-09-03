Рогов: в Запорожской области пресекли попытку высадки украинского десанта

Украинские власти попытались высадить своих десантников в трёх направлениях в освобождённой части Запорожской области, но им удалось дать отпор. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трём направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», — рассказал он РИА Новости.

Пр его словам, данные шаги украинских военных лишены логики.

«Украинским боевикам дан отпор», — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что вниз по течению Днепра из района Каневского и Лысогорки выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с вооружёнными людьми на борту.