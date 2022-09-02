До 10 сентября: Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов

Росавиация продлила до 10 сентября режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Напомним, что с 24 февраля временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Помимо этого, в подконтрольной российским ВС Снигирёвке Николаевской области рассказали, что более 2 тыс. раненых солдат ВСУ поступили в медучреждения Николаева, находящегося под контролем киевского режима, после провалившейся попытки наступления украинских войск.

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 10 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Также озвучена рекомендация авиакомпаниям по организации перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — отметили в агентстве.

Напомним, что Росавиация ввела ограничения на полёты на юг России 24 февраля — в день начала спецоперации в поддержку республик Донбасса. Изначально ограничения были введены до 2 марта.

Сводка ДНР

Украинские вооружённые формирования за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности было применено 339 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ходе обстрелов было повреждено 21 домостроение в Петровском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке, Еленовке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.

Жертвой украинских обстрелов стали три человека, ещё восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

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Обстрел Новой Каховки

Утром 2 сентября под ракетным обстрелом украинских войск оказался город Новая Каховка, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Прямо сейчас город находится под обстрелом. Ракетным обстрелом. Работает система ПВО», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, средства противовоздушной обороны работают на отлично, в противном случае город был бы полностью разрушен в результате постоянно наносимых ракетных ударов ВСУ.

«Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании «Нибулон» из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам он полностью не был разрушен. Сам элеватор находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна», — добавил Леонтьев.

Вопрос признания ДНР и ЛНР

Москва не станет навязывать странам Ближнего Востока признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

«Что касается возможности признания ЛНР и ДНР другими странами (региона. — RT), то это является суверенным решением любого независимого государства. Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнёров, не собираемся никому их навязывать», — сказал дипломат.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. В июне Сирия приняла решение признать независимость ДНР и ЛНР.

Последствия провала наступления ВСУ на юге Украины

Глава администрации подконтрольного российским ВС города Снигирёвка Николаевской области Юрий Барбашов рассказал о последствиях провалившейся попытки контрнаступления украинских войск. По его словам, более 2 тыс. раненых солдат ВСУ поступили в медучреждения Николаева, находящегося под контролем киевского режима.

«Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП. И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых», — цитирует его РИА Новости.

Согласно данным Минобороны России, киевский режим на протяжении последних дней продолжает безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. За этот период российским войскам удалось уничтожить около 2 тыс. украинских военнослужащих.