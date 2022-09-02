МИД: Россия не будет навязывать ближневосточным странам признание ЛНР и ДНР

Россия не будет навязывать странам Ближнего Востока признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского МИД Александр Кинщак.

«Что касается возможности признания ЛНР и ДНР другими странами, то это является суверенным решением любого независимого государства. Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнёров, не собираемся никому их навязывать», — цитирует РИА Новости Кинщака.

Он напомнил, что в конце июня Сирия признала суверенитет и независимость ЛНР и ДНР.

По его словам, согласно имеющейся информации, стороны работают над установлением дипломатических отношений.

13 июля Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что КНДР и республики Донбасса имеют широкие перспективы для сотрудничества.