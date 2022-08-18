В МИД России заявили, что Москва ценит решение КНДР по признанию республик Донбасса

Россия высоко ценит решение властей Северной Кореи признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Об этом заявил заместитель директора первого департамента Азии российского МИД Максим Волков на мероприятии в честь 20-летия визита бывшего лидера республики Ким Чен Ира на Дальний Восток России.

«В России высоко ценят принципиальную позицию руководства КНДР, с самого начала решительно поддержавшего российскую специальную военную операцию в Донбассе и решение об официальном признании Донецкой и Луганской народных республик», — цитирует ТАСС Волкова.

13 июля Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что КНДР и республики Донбасса имеют широкие перспективы для сотрудничества.