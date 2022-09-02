военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ разрушили водный элеватор при обстрелах Новой Каховки в Херсонской области

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины разрушили водный элеватор в ходе обстрелов населённого пункта Новая Каховка в Херсонской области.
ВСУ разрушили водный элеватор при обстрелах Новой Каховки в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева.

Он рассказал, что речь идёт о водном элеваторе «Нибулон», который находился в Весёлом. По его словам, элеватор был разрушен вечером 1 сентября.

Чиновник рассказал, что производственные мощности разрушены. Леонтьев объяснил, что в результате уничтожено огромное количество зерна. 

В июле помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна.

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить