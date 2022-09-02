ВСУ разрушили водный элеватор при обстрелах Новой Каховки в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева.
Он рассказал, что речь идёт о водном элеваторе «Нибулон», который находился в Весёлом. По его словам, элеватор был разрушен вечером 1 сентября.
Чиновник рассказал, что производственные мощности разрушены. Леонтьев объяснил, что в результате уничтожено огромное количество зерна.
В июле помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна.
До этого заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.