Вооружённые силы Украины разрушили водный элеватор в ходе обстрелов населённого пункта Новая Каховка в Херсонской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева.

Он рассказал, что речь идёт о водном элеваторе «Нибулон», который находился в Весёлом. По его словам, элеватор был разрушен вечером 1 сентября.

Чиновник рассказал, что производственные мощности разрушены. Леонтьев объяснил, что в результате уничтожено огромное количество зерна.

В июле помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна.

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.