«До Москвы не достанут, отыгрываются на нас»: как на линии фронта живёт Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

О ситуации в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольском (ДНР) игуменья Анна рассказывает кратко: «Выбегаем иногда проверить сообщения с телефона на колокольню. Только там связь. И сразу обратно. Стреляют страшно!» Последний снаряд прилетел в один из куполов во время таинства соборования. Монастырь основан старцем Зосимой, на Украине был крупнейшим из вновь образованных. О том, как здесь живут и служат под артиллерийским огнём, — в репортаже корреспондента RT.

Передвигаться по Никольскому опасно, предупреждает игуменья Анна. В марте, когда украинские военные бежали, они заминировали дороги и даже тропинки. Поэтому монахи и монахини чаще всего не выходят на улицу и гостям не советуют. В монастыре две обители — мужская и женская. Из почти 150 насельников осталось чуть больше двадцати человек. Нет постоянного электричества, не работает центральное водоснабжение. Некоторые здания сгорели, животные на ферме погибли.

Никольское — маленький населённый пункт Волновахского района ДНР, который не отличался бы от остальных, если бы в центре не возвышался православный Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Основанный старцем Зосимой (Сокуром) в 1998 году, он стал настоящим украшением края.

Зосима для Донбасса — фигура легендарная. Почитался верующими как старец и прозорливец. В своём духовном завещании призывал «строго держаться Русской православной церкви и патриарха Московского», а в случае «отхода Украины от Москвы» — прервать связь с митрополитом Киевским. Одновременно предрекал «самые светлые будущие времена единства Украины и России».

В 2009 году монастырь посетил патриарх Московский Кирилл, который освятил главный престол Успенского собора, построенного по завещанию отца Зосимы «в меру и подобие» Успенского собора московского Кремля. На Украине это был самый большой из вновь основанных монастырей.

Больше Украине он не принадлежит.

© Татьяна Плотникова

Сегодня монастырь не радует золотыми куполами. Обшивка слетела, а кое-где снарядами сбиты кресты. Архитектурный ансамбль лишился Васильевского храма, сгорела келья старца Зосимы, повреждены братский и сестринский корпуса, домик Ксении Петербургской (там трудились сёстры), трапезный храм, дом милосердия, богадельня, дом трудолюбия (место послушания братии). В Сампсониевский храм богадельни тоже прилетели осколки, один из них так и остался в напрестольном Евангелии.

До освобождения Никольское находилось под контролем украинских военных и нацбатов. Здесь располагались боевики «Айдара» и артиллерийские подразделения танковой дивизии.

Монахи вспоминают, что гаубицы солдаты ВСУ ставили прямо на монастырских огородах, в подворье и стреляли отсюда по Донецку и Еленовке.

«Возражать им не пытались. Было страшно. Многие из них были просто в неадекватном состоянии. Может быть, под алкоголем или даже под наркотиками. Другие, наоборот, как будто понимали, что делают плохое, недоброе. Поэтому пытались как-то отшучиваться, улыбались. Там же тоже разные люди. Эти понимали, что неправильно пушки ставить в монастыре. Но сделать ничего не могли», — рассказал RT один из насельников, попросивший не называть его имени.

В монастыре вспоминают, как ещё в 2015 году был похищен иеромонах Феофан (Кратиров). «Пришли шесть человек, двое в штатском и четверо в военной форме. Увезли в неизвестном направлении», — говорят монахи. Лишь в начале апреля 2020 года власти ДНР добились его освобождения в рамках обмена пленными. Иеромонах прошёл через пытки: его топили, душили, били электричеством.

После того как украинцы оставили Никольское, стало страшнее. Силы Народной милиции ДНР и российская армия не обстреливали монастырь, знали, что здесь гражданские. У ВСУ великодушия и почтения оказалось гораздо меньше.

Украинские подразделения заняли позиции в соседнем шахтёрском городке Угледаре, а оттуда монастырь виден просто как на ладони. Если сначала многие думали, что на территорию монастыря случайно прилетали снаряды, то потом, когда в обитель стали привозить гуманитарку, стало понятно, что по ней ведётся прицельный огонь: в небе часто кружат украинские беспилотники.

© Татьяна Плотникова

Стоило только машине с гуманитарным грузом подъехать к главному убежищу насельников — нижнему храму собора, — как сразу начинался обстрел. Потому о приезде гуманитарных миссий нигде не сообщали, разгружали быстро и так же уезжали, боясь попасть под ракеты и снаряды.

«Стараемся выжить. Вода есть, еду варим. Привозят гуманитарную помощь. Конечно, стараемся экономить продукты. Свет от генератора. Есть трудности, но многие нам помогают, особенно батальон «Восток». Из Донецка приходит помощь, из Москвы. Надеюсь, нас не бросят», — говорит иеромонах Иосиф (Виняр).

Насельники монастыря и сейчас боятся говорить об украинских военных. Наверное, потому, что ближайшая Павловка переходила из рук в руки много раз.

«Мы — передовая, и мы видим, как наступают на наше село. Может, хоть из Угледара их прогонят. Мы же понимаем, что на той стороне, в Угледаре, засели безбожники, у которых нет ничего святого. Не зря кадыровцы называют вэсэушников шайтанами. Шайтан — это бес по-нашему. А с бесами монахи борются постом и молитвой, как завещал Господь», — рассказали в обители.

В монастыре уверены, что особая ожесточённость украинской артиллерии связана именно с тем, что Успенский собор в Никольском — уменьшенная копия Успенского собора в Кремле.

«До Москвы они дотянуться не могут, отыгрываются на нас. Будем ждать, когда всё это закончится. Те, кто остался, уже не уедут», — говорят монахи.