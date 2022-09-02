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Сенатор Пушков: из-за поддержки Украины Финляндия будет терять €300 млн в год

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Поддержка Украины приведёт к тому, что Финляндия будет терять €300 млн в год, заявил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на заявление заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.

«Потеря €300 млн в год за счастье видеть лозунг «Слава Украине» на улицах финских городов?» — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор назвал данную ситуацию нелепой.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что энергетический кризис вынудил страну жить в условиях «военной экономики».

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