Сенатор Пушков: из-за поддержки Украины Финляндия будет терять €300 млн в год
Таким образом он отреагировал на заявление заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.
«Потеря €300 млн в год за счастье видеть лозунг «Слава Украине» на улицах финских городов?» — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор назвал данную ситуацию нелепой.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что энергетический кризис вынудил страну жить в условиях «военной экономики».