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Премьер Финляндии заявила о жизни страны в условиях «военной экономики»

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Энергетический кризис вынудил Финляндию жить в условиях «военной экономики», заявила премьер-министр страны Санна Марин.

«Мы живём как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», — приводит слова Марин издание Yle.

По её словам, нынешний энергокризис носит беспрецедентный характер и для его решения требуются исключительные меры.

Она отметила, что установление потолка цен на электричество может стать одной из мер для преодоления трудностей.

Ранее финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о списании всего подвижного состава и запасных частей, связанных с поездами «Аллегро», которые использовались для сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом. 

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