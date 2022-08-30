В Финляндии списали все ходившие между Хельсинки и Петербургом поезда «Аллегро»

Финский государственный железнодорожный оператор VR сообщил о списании всего подвижного состава и запасных частей, связанных с поездами «Аллегро», которые использовались для сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Об этом говорится в финансовой отчётности компании за первые шесть месяцев 2022 года.

«Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с «Аллегро», и запасные части на общую сумму €45,4 млн», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что к концу июня финская компания снизила объём грузоперевозок на российском направлении на 60%.

Кроме того, из отчёта следует, что «дочек» VP Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia готовят к продаже.

26 марта поезд «Аллегро», курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, прекратил работу в связи с нецелесообразностью.