В Харьковской области: МО РФ сообщило об уничтожении более 100 наёмников из Польши и Германии

В Харьковской области ВКС России ударом высокоточного оружия ликвидировали свыше 100 наёмников из Польши и Германии, ещё около 50 иностранных боевиков получили ранения, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, серьёзные потери понесли 53, 63 и 66-я механизированные бригады ВСУ. Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника и два реактивных снаряда систем залпового огня.

ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочёв Харьковской области, сообщили 15 августа в Министерстве обороны РФ.

«Уничтожены свыше 100 и ранены более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим в Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции, а при ударе авиации ВКС России по позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов. Кроме того, вблизи Марьинки ДНР ликвидировано свыше 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, а в ходе нанесения ударов по позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожены более 260 националистов.

«На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — добавил он.

Кроме того, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 112-й бригады теробороны в районе Артёмовска, 60-й пехотной бригады в Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в Харьковской области, ДНР и Днепропетровской области. Вдобавок уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области, три склада боеприпасов в Донецкой Народной Республике, а также два склада топлива для военной техники в Харьковской области.

Российские средства ПВО, в свою очередь, сбили три украинских беспилотника и перехватили два реактивных снаряда систем залпового огня.

Брифинг Минобороны РФ

Сводка ДНР и ЛНР

За минувшие сутки украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 65 раз, в общей сложности применялись 365 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ВСУ задействовали РСЗО «Град», артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, а также миномёты калибра 120 мм.

Жертвами обстрелов стали четверо мирных жителей, ещё 14 получили ранения различной степени тяжести.

При обстрелах повреждены 56 домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Еленовке, Горловке, Зайцеве, Ясном, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

Как отметил корреспондент RT в Донецке, за прошедшие сутки украинские вооружённые формирования десятки раз обстреляли Куйбышевский район города 155-мм снарядами. Ранения получили 69-летний мужчина и 84-летняя женщина.

Также он сообщил, что с конца июля зарегистрированы уже 43 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на противопехотных фугасных минах «Лепесток».

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что в ходе наступательных действий украинские военные потеряли до 40 человек личного состава, семь бронетранспортёров, три артиллерийские установки, два танка и три единицы специальной автомобильной техники.

Запорожская АЭС

Атаки киевского режима на Запорожскую АЭС — продуманные и спланированные, заявил в интервью RT председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в апреле были зондирующие удары по объекту, после чего началось более детальное «прощупывание» российских сил ПВО.

Также по теме «В предаварийном режиме»: к чему могут привести дальнейшие обстрелы ВСУ Каховской ГЭС и ЗАЭС Регулярные обстрелы украинской армии привели к остановке трёх из шести турбин Каховской ГЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным...

«Затем уже использовалась тяжёлая артиллерия, шли миномётные обстрелы, использовались беспилотники — абсолютно всё, что есть в арсенале террориста Зеленского», — отметил Рогов.

По его мнению, можно с уверенностью говорить о целенаправленных ударах ВСУ по конкретным объектам на территории ЗАЭС.

«Учитывая, что американские снаряды имеют GPS-наведение с точностью до нескольких метров, а эти снаряды падают буквально в десяти метрах от сухого хранилища ядерного топлива, речь идёт о том, что это были прицельные удары», — подчеркнул он, указав, что основные цели ВСУ — это охладительный контур АЭС и сухое хранилище отходов ядерного топлива.

Рогов также заметил, что из стран ЕС не слышно «ни одного голоса разума» или адекватного заявления с призывом остановить обстрелы, при этом если на ЗАЭС произойдёт катастрофа, то пострадают жители западных государств.

Говоря о возможном посещении Запорожской АЭС миссией МАГАТЭ, он указал, что визит блокируется, в том числе со стороны ООН, поскольку позволит доказать, что именно ВСУ обстреливают объект. «Инспекция МАГАТЭ будет вынуждена признать, откуда стреляют, а это очевидно, потому что всё задокументировано. Мало того, это американские управляемые снаряды, ракеты, которые известно кому поставляются. Явно не России, а режиму Зеленского», — сказал член главного совета администрации Запорожской области.