Российская авиация уничтожила в Харьковской области более 100 наёмников из Польши и Германии.

«Высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее стало известно, что 21 наёмник из США убит на Украине за минувшие четыре недели. Также были ликвидированы 36 наёмников из Канады и 33 — из Румынии.