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Минобороны России: в ДНР уничтожено более 260 украинских националистов

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Минобороны России сообщило об уничтожении воздушно-космическими силами за сутки более 260 украинских националистов в районах населённых пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Угледар, Водяное и Доброполье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов», — отметил он.

Также в Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.

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