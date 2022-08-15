Минобороны России: в ДНР уничтожено более 260 украинских националистов

Минобороны России сообщило об уничтожении воздушно-космическими силами за сутки более 260 украинских националистов в районах населённых пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В районах населённых пунктов Угледар, Водяное и Доброполье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов», — отметил он. Также в Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.