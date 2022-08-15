Минобороны России: в ДНР уничтожено более 260 украинских националистов
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населённых пунктов Угледар, Водяное и Доброполье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов», — отметил он.
Также в Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.